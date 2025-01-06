مشاهير العرب - «آخ يا وديع».. جورج وسوف يحيي الذكرى الثانية لـ نجله |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - جورج وسوف.. حرص الفنان جورج وسوف على إحياء ذكرى وفاة نجله «وديع»، برسالة مؤثرة، حيث قد مر عامين على وفاته في 6 يناير 2023.

كان وديع جورج وسوف، توفي إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان محتجزا داخل أحد المستشفيات آخر أيامه.

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جورج وسوف ينعي نجله

نشر جورج وسوف، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يغني فيه لنجله «وديع»، وعلق عليه، قائلا: «آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى».

وكان طرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أغنية بعنوان «نصّ عمري»، يرثي فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، والأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

آخر أعمال جورج وسوف

يذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة «رقصة أسباني» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة، والأغنية من ألحان محمد يحيى، كلمات ملاك عادل، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جاد شويري.