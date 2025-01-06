حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - «آخ يا وديع».. جورج وسوف يحيي الذكرى الثانية لـ نجله |فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - «آخ يا وديع».. جورج وسوف يحيي الذكرى الثانية لـ نجله |فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخ يا وديع».. جورج وسوف يحيي الذكرى الثانية لـ نجله |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - جورج وسوف.. حرص الفنان جورج وسوف على إحياء ذكرى وفاة نجله «وديع»، برسالة مؤثرة، حيث قد مر عامين على وفاته في 6 يناير 2023.

كان وديع جورج وسوف، توفي إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، حيث كان محتجزا داخل أحد المستشفيات آخر أيامه.

View this post on Instagram

A post shared by Georges Wassouf (@officialwassouf)

جورج وسوف ينعي نجله

نشر جورج وسوف، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يغني فيه لنجله «وديع»، وعلق عليه، قائلا: «آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى».

جرج وسوف

وكان طرح الفنان جورج وسوف مؤخرًا أغنية بعنوان «نصّ عمري»، يرثي فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، والأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

جرج وسوف

آخر أعمال جورج وسوف

يذكر أن جورج وسوف طرح مؤخرا، أغنيته الجديدة «رقصة أسباني» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقي المختلفة، والأغنية من ألحان محمد يحيى، كلمات ملاك عادل، وتوزيع باسم رزق، وإخراج جاد شويري.

اقرأ أيضاً
لـ 2 فبراير.. تأجيل استئناف المتهم بالاعتداء على طفل داخل عقار مهجور

بعد الحديث عن تدهور صحته.. جورج وسوف يغني في الطائرة «الهوى سلطان»جورج وسوف وكاظم الساهر يحييان حفل جديد بدبي في هذا الموعد

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق