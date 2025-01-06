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مشاهير العرب - تامر حسني يوجه رسالة لطليقته بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر حسني يوجه رسالة لطليقته بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر حسني يوجه رسالة لطليقته بسمة بوسيل بعد طرح أغنيتها الجديدة.. ماذا قال؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 07:02 مساءً - وجه الفنان تامر حسني رسالة إلى طليقته بسمة بوسيل، بعد كشفها عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية.

وكتب تامر حسني عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ماشي يا بسوم نازلة في نفس اليوم معايا إحنا هنقطع على بعض كده، بهزر معاكي ربنا يكرمك وأغنيتك تكسر الدنيا وتبقى أنجح من أغنيتي كمان، والله والله من قلبي».

تامر حسني

ومؤخرا نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام». برومو أحدث أعمالها الغنائية، استعداد لطرحها خلال الأيام المقبلة.

بسمة بوسيل عن أحدث أغانيها: تعبر عن صرخة أنثى

وعلقت بوسيل على البرومو قائلة: «صباح الجمال، صحيت مبسوطة الحمد لله فحبيت انكد عليكم بأغنيتي الجديدة اللي هتنزل يوم 15 يناير».

وتابعت: «أغنية كلاسيكية راقية جدا تحسوا كده إنها بتعبر عن صرخة أنثى، »لأ ثواني«هتبقى ان شاء الله رائعة من روائع الزمن المهبب اللي احنا فيه ده».

وأضافت: «يارب السنة دي ميبقاش فيها أي عذاب، تحديدا كل البلاد العربية يارب مانشوفش أحزان تاني».

أبرز أعمال بسمة بوسيل

مؤخرا طرحت بسمة بوسيل أغنية تحمل اسم «البدايات» وهي من إنتاج النجم تامر حسني عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تعد أولى إصدارتها الخاصة.

أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل، من إنتاج تامر حسني، وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد.

كلمات أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل

وتتضمن كلمات أغنية البدايات الآتي: «البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها يا ريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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