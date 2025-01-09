مشاهير العرب - «أحمد عبد الله» عن دوره بمسلسل وتقابل حبيب: شخصية جديدة عليا تمامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 11:16 مساءً - أنهى الفنان أحمد عبد الله تصوير 30% من دوره في مسلسل «وتقابل حبيب»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025، وذلك حسبما أعلن في بيان له.

وأشار عبد الله إلى أنه سيقابل بطلة العمل ياسمين عبد العزيز في مرحلة معينة من الأحداث، بحسب قوله، معربا عن سعادته بالتعاون معها كونها واحدة من أهم النجمات في مصر والوطن العربي.

أما عن تفاصيل الدور الذي يجسده خلال أحداث مسلسل «وتقابل حبيب» قال أحمد عبد الله: أجسد دور رجل أعمال يُدعي خالد الطايل، وهي شخصية جديدة علي تمامًا، وبعيدة عن كل الأدوار التي جسدتها في مختلف أعمالي"، مشيرا إلى أنه سيظهر خلال العمل بلوك مختلف يتماشى مع طبيعة الدور.

تفاصيل مسلسل «وتقابل حبيب»،

مسلسل «وتقابل حبيب»، يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي وياسمين عبد العزيز عدد من الفنانين أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، انوشكا.

ويسجل مسلسل وتقابل حبيب، التعاون الثاني لـ ياسمين عبد العزيز، مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ويشار إلى أن مسلسل «ضرب نار»، الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023، كان آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، هو وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها، وتناول العمل قصة جابر الذي يسافر من الصعيد، إلى القاهرة بسبب الثأر، ويلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

مسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، ماجد المصري، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.