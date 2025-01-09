الرياضة - 10:31 - خبير في شئون الحركات الإسلامية: سوريا على شفى نزاعات داخلية بين الجولاني وأتباعه «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:31 مساءً - أكد سامح عيد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن سوريا على شفى نزاعات داخلية بين الجولاني وأتباعه، بسبب اعتقادهم بأنه نقض العهد معهم وانحدر عن طريقهم وطريق الخلافة الإسلامية وتطبيق شرع الله.

وأشار سامح عيد خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد إلى أن سوريا بها تنوعا طائفيا في ظل نظام السابق.

وعلق سامح عيد قائلا: المجتمع الدولي يرغب في نجاح تجربة " الجولاني " حتى يعود المهاجرون لأراضيهم مرة أخرى، والفترة المقبلة قد تشهد تخفيف العقوبات على سوريا بعد انتهاء نظام بشار.