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الرياضة - 10:31 - لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ اعرف عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:31 - لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ اعرف عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس؟ اعرف عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 10:31 مساءً - لماذا تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس، ومع نهاية الأسبوع رغم ارتفاعه على مدار اليوم؟ سؤال يطرحه المتابعون والمستثمرون في الذهب باعتباره أكثر الملاذات الآمنة للحفاظ على المدخرات.

سعر الذهب تراجع بختام التعاملات المسائية الخميس 9يناير 2025، بقيمة 5 جنيهات في أسواق الصاغة بمصر، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق نحو 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء، فيما تأثر سعر الجنيه الذهب بالتراجع الأخير ليسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

وكانت ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، بسبب ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مع تزايد مخاوف التضخم بالأسواق العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وبحسب مصادر في الصاغة من البائعين، فإن أسعار الذهب انخفضت بختام التعاملات المسائية اليوم الخميس، وهذا شيء طبيعي يحدث في نهاية كل أسبوع، لكن القاعدة هي استمرار ارتفاع سعر الذهب لأن الذهب يعتبر الملاذ الآمن بعد أن بدأت البنوك في صرف عوائد أموال الشهادت البنكية، حيث متوقع أن يقتنص الذهب جزءا من هذه الأموال.

سعر الذهب الآن

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الخميس 9 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 9 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25 جنيه
عيار 22 3944.25 جنيه 3918 جنيهًا
عيار 21 3765 جنيهًا 3740 جنيهًا
عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75 جنيه
عيار 14 2510 جنيهًا 2493.25 جنيه
عيار 12 2151.5 جنيه 2137.25 جنيه
عيار 9 1613.5 جنيه 1602.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30120 جنيهًا 29920 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2671.37 دولار 2671.1 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس بالأسواق ليسجل نحو 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وتراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025 في الصاغة، ليسجل نحو 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، نحو 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وحافظ سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، على استقراره حيث وصل إلى 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بختام تعاملات اليوم في الأسواق نحو 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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