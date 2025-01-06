قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:35 مساءً - بعد الموقف المصري الأخير وفي دلالة واضحة على قوة تحركات القاهرة في هذا الملف، أكدت حكومة أرض الصومال الجديدة أنها سوف تعيد تقييم مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الحكومة السابقة مع إثيوبيا مطلع العام الماضي، لضمان أنها تخدم مصالح أرض الصومال.

أرض الصومال تعلن إعادة تقييم مذكرة التفاهم المبرمة مع إثيوبيا

وأشار وزير خارجية أرض الصومال، عبد الرحمن طاهر آدم الذي كان من أشد المنتقدين للمذكرة عندما كان معارضا للحكومة السابقة في اجتماع مع اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في أرض الصومال إلى وجود غموض يكتنف هذه المذكرة.

وأوضح آدم أن ما تقوله إثيوبيا يختلف عما كان يقوله رئيس أرض الصومال السابق، موسى بيحي عبدي الذي كان يؤكد أنهم يؤجرون منفذا بحريا مقابل الاعتراف بأرض الصومال لكن أديس أبابا ذكرت أنها تفكر في الاعتراف بعد حصولها على المنفذ البحري.

وأكد الوزير أن الإدارة الجديدة ملتزمة بتقييم آثار الاتفاقية بدقة، قائلا: “إذا كانت مفيدة لنا وتتضمن اعترافنا، فنحن أكثر رغبة في قبولها”، مضيفا أن أرض الصومال أبلغت إثيوبيا بهذا الموقف.

وكانت مذكرة التفاهم التي أبرمتها أرض الصومال مع إثيوبيا أثارت أزمة دبلوماسية بين مقديشو وأديس أبابا، حيث اعتبرتها الحكومة الفيدرالية الصومالية انتهاكا لسيادتها.

بروتوكول تعاون عسكري بين مصر والصومال

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في شهر أغسطس الماضي، بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وشهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم توقيع على بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، كما عقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.

علاقات أخوية كبيرة تأسست على روابط أسرية بين مصر والصومال

وشهر ديسمبر الماضي، قال أحمد معلم فقي، وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية، إن هناك علاقات أخوية كبيرة تأسست على روابط أسرية مع مصر .

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك دورا لمصر مميز فى بناء الدولة الصومالية واعادة بناء الأمل الأممي فى الصومال.

وأوضح أن وحدة الصومال كان من بين أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية المصرية، لافتا إلى أن هناك توترات غير مسبوقة تواجه المنطقة.

ونوه وزير خارجية الصومال إلى أن إعلان أنقرة كان بفضل مصر مشيرا إلى ان إعلان أنقرة لبى طموح الصومال بفرض سيطرتها على أراضيها. وأكد ان الإعلان أنقذ المنطقة من حريق وانفجار كبير فى القرن الإفريقى يؤثر على المنطقة.

الصومال لن ينسي فضل مصر

ولفت وزير خارجية الصومال إلى أن مصر دعمت الصومال ولم ينسى الصومال فضل مصر فى هذا الشأن، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقيات التى وقعت مع مصر قائلا "للاتفاقيات والعهد حافظون".

وأضاف: "سيتم إنشاء منتدى رجال الأعمال المصري الصومالي فى القريب، وسيتم رفع المقاعد الخاصة بالمنح المصرية للصومال إلى 450 مقعدا". وشدد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأختتم وزير خارجية الصومال حديثه قائلا "حفظ الله مصر للمصريين وللعروبة".

أزمة بين إثيوبيا والصومال بسبب الاعتراف بـ "صوماليلاند"

وبدأت الأزمة عندما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الأول من يناير الماضي، أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به دوليا، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وقال آبي أحمد، خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية: "تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تالفاهم".

من جانبه، قال عبدي إنه في إطار هذا الاتفاق، ستكون إثيوبيا أيضا "أول بلد يعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة، في الوقت المناسب".

أوضح رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، آنذاك، أن مذكرة التفاهم "تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة، بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر".

وأضاف أن أرض الصومال ستحصل في المقابل على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

بوادر حرب بين أديس أبابا ومقديشو

وردا على ذلك الاتفاق، دعا رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، الأحد الماضي، أبناء بلاده إلى "الاستعداد للدفاع عن وطنهم"، في حين نظمت مسيرات في العاصمة مقديشو، ضد الاتفاق.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن مستشار كبير للرئيس الصومالي، دون أن تذكر اسمه، قوله: "نحن نتبع كل الخيارات الدبلوماسية، وأعتقد أن إثيوبيا ستعود إلى رشدها، لكننا مستعدون للحرب إذا أراد آبي أحمد ذلك".

وتجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، تعتمد حاليا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

إقليم أرض الصومال غير معترف به دوليا

ومنطقة أرض الصومال تبلغ مساحتها 284,899 كيلومترا مربعا، كانت مستعمرة بريطانية سابقة اندمجت بعد أيام من استقلالها في 1960، بالصومال، المستعمرة الإيطالية السابقة التي كانت قد نالت استقلالها للتو أيضا، وشكلتا معا جمهورية الصومال، وذلك قبل أن يدخلا في صراع أدى إلى نشوب حرب أهلية.

وظهرت جماعة الحركة الوطنية الصومالية في أرض الصومال، في الثمانينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1991، أعلنت "أرض الصومال" استقلالها من جانب واحد، بعد الإطاحة بالرئيس الصومالي سياد بري، لكنها لم تتمكن من الحصول على اعتراف دولي.

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