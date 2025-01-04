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كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب - أخبار كلمتك

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كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب - أخبار كلمتك

كارول سماحة: الخيانة أكثر عند المرأة لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 05:45 مساءً - قالت الفنانة كارول سماحة: إنها من أبرز الرموز النسائية الداعمة دوما وبقوة لاستقلال المرأة وحصولها على حقوقها الكاملة والحرية المطلقة فى الاختيارات، إلا أنها انتقدت الحركة النسوية في وضعها المرأة في حرب مباشرة مع الرجل.

أوضحت "سماحة" خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال"، المذاع عبر شاشة “المشهد” الذي يقدمه الإعلامي محمد قيس، إن الرجل يحب أن يظل في نظر المرأة مصدر الحماية والعطاء.

وتابعت كارول حديثها: نتيجة لاستقلال المرأة مؤخرا، أصبحت تُصدر إليه الصورة بأن وجوده غير فارق في حياتها، فهي تتكفل بكل شيء يخصها، ما يدفع الرجل للبحث عن تحقيق تلك الرغبة الشعورية عند نساء أخريات، ليشعر بقيمته.. لهذا السبب تجد أن الخيانة أكثر عند المرأة منها عند الرجل، لأنها أصبحت رجل البيت وتصرف على كل شيء أكثر منه.

فى سياق آخر، تجاوزت أغنية المطربة اللبنانية كارول سماحة “نفس” حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد مرور 4 أيام فقط على إطلاقها.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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