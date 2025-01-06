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رد قوي من محمد العمروسي على منتقدي حفل زفافه على المطربة مي فاروق - أخبار كلمتك

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رد قوي من محمد العمروسي على منتقدي حفل زفافه على المطربة مي فاروق - أخبار كلمتك

رد قوي من محمد العمروسي على منتقدي حفل زفافه على المطربة مي فاروق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 05:20 مساءً - رد الفنان محمد العمروسي على منتقدي حفل زفافه هو والمطربة مي فاروق، والذي تصدر محركات البحث عبر مواقع التواصل الHجتماعي المختلفة

 

وكتب العمروسي تعليقا عبر حسابه بموقع فيس بوك قال فيه:"فعلًا الفاضي يعمل قاضي، مجتمع بقى مريض لدرجة تخوف، بس ده مش جديد عشان كده بنقول الذئاب تعوي والقافلة تسير، مع احترامي للذئاب والله"

 

رد مي فاروق 

 

وردت الفنانة مي فاروق، على حملة الهجوم التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

 

وقالت مي فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "مش بعمل حاجة علشان أرضي الناس وكل اللي يهمني أرضي ربنا بالحلال، أنا باتجوز قدام الدنيا كلها وطول الوقت بحاول كل حاجة تبقى مظبوطة وبعد 6 سنين أم بأولادي لوحدي ومسئولة عن شغلي لوحدي جاء الوقت إني أفرح وأنبسط شوية".

 

بحث مي فاروق عن السعادة بزواجها 

وتابعت: "أنا ست عايزة أنبسط وأولادي ينبسطوا معايا وبفرح بالحلال إيه المشكلة إني عملت فرح وإيه اللي يضايق الناس".

ولفتت الفنانة مي فاروق: "الحاجة اللذيذة إن الناس بدأت تحلل نظرة ابني ليا ونظرة بنتي ليا ويقولوا يا عيني دي متضايقة وزعلانة".

علاقة مي فاروق بإبنائها  

وواصلت: "أنا محدش يعرف تفاصيل حياتي الشخصية، وأولادي أهم حاجة في حياتي وأي حاجة تانية تيجي بعدهم، ولو أولادي مش راضيين وزعلانين من حاجة أنا مش هاعملها، معقبة: "دول قالوا إني مضيتهم على إيصالات أمانة علشان يحضروا الفرح ودي حاجة غريبة وتدعو للضحك والسخرية".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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