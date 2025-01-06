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"قبضة ضغط الدم" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

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"قبضة ضغط الدم" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

"قبضة ضغط الدم" أحدث إصدارات قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 04:40 مساءً -  صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ديوان "قبضة ضغط الدم.. والعصافير اللي هناك" للشاعر محمد علي عزب، ضمن إصدارات سلسلة أصوات أدبية.

 

ديوان قبضة ضغط الدم 

الديوان تجربة شعرية جديدة ومتميزة، يخوض غمارها محمد علي عزب، وذلك من خلال هذا العنوان الطويل الذي يشير إلى أفكار كثيرة متنوعة وأحاسيس متدفقة متضاربة.

 وثمة مفارقة بين ضغط الدم الذي يرتبط في رؤيتنا الأولية بمشكلات الحياة ومنغصاتها، وتلك العصافير القابعة على الأغصان البعيدة والتي ترمز إلى مطاردة الأمل ورؤية الحياة بصورة قد تساعدنا على مراوغتها وتحملها.

 

ويضم الديوان 27 قصيدة عناوينها: على كعب وحيد، تفسير تاني لحكاية "بونكيو"، أقدم مخلوق على وجه الأرض، قبضة ضغط الدم.. والعصافير اللي هناك، أشياء لها نفس فصيلة دمه، فاصل من مزيكا قديمة، أوراق من شجر الغياب، أغنية حارس فنار مهجور، ما بقاش يرقص فلامينجو، روحه بتدور على مسكن، فرع مقطوع من شجرة موال قديم، نقطة.. اختصرت بحر، أهو.. خف، هدنة، سايبين أثر، هنرجع لسيرتنا الأولى، واحد كان دودة قز، أرضي.. وسماوي، مناورة، أحزان حصان قديم، مجرى الدموع، مشهد مش معتاد، نص الكبايه المليان..؟!، كسر إزاز.. وشوية طمي، لحظة كشف، بيدور على النص الأصلى، جرعة يومية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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