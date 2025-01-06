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وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - أخبار كلمتك

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وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:20 مساءً - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة، وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة. 

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

شهد اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالاصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدي للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

ومن جانبه تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة في تحسين قطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.

تفاصيل جلسة اتحاد الكرة مع أشرف صبحي 

فيما استقبل اتحاد كرة القدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان في مقدمة مستقبليه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي. 

وحرص الوزير في زيارته على توجيه التهنئة لمجلس الإدارة الجديد بعد نجاحه فى الانتخابات الأخيرة بالتزكية، وقيادته لسفينة الكرة المصرية لأربعة أعوام مقبلة.

وبحث الوزير مع  هانى أبوريدة خطط التطوير المستقبلي للاتحاد، ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، فى إطار استراتيجية الوزارة لدعم اللعبة الشعبية الأولى، والارتقاء بمستوى الأداء وزيادة عدد اللاعبين المحترفين خارج مصر.

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وطالب أشرف صبحي بضرورة العمل على تحقيق الأهداف المرجوة للمنتخبات الوطنية، التي تلبي طموحات جماهير كرة القدم المصرية، مطالبًا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ببذل الجهد لضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026، والظهور بالشكل الذى يليق بكرة القدم المصرية، وكذلك في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

كما أثنى أشرف صبحي أيضًا على البداية الرائعة لمجلس الإدارة وحسم الملفات المعلقة، مبديًا تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وثقته في قدرات وإمكانات الاتحاد والمنتخبات.

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وأكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تقديم سُبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة، التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كل المنتخبات وتذليل العقبات وحل جميع الأمور على الفور.

وتوجه هاني أبوريدة رئيس الاتحاد  بالشكر لوزير الشباب والرياضة علي زيارته للاتحاد وتهنئة أعضائه ودعمه اللامحدود التي تعكس مؤازرة ودعم الدولة المصرية لجميع المنتخبات الوطنية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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