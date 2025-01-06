الرياضة - 06:01 - عيد الميلاد المجيد 2025.. غدا أجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:01 مساءً - عيد الميلاد المجيد 2025.. ساعات قليلة تفصلنا على موعد الاحتفال بـ عيد الميلاد 2025، ومعه ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من العاملين بالقطاع الخاص، عن إجازة عيد الميلاد المجيد 2025، وهل سيكون يوم إجازة عيد الميلاد مدفوع الأجر أم لا؟

إجازة عيد الميلاد

وأعلن محمد جبران وزير العمل، أن غدا الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات وشركات القطاع العام، وكذا شركات القطاع الخاص، المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد الميلاد الميلاد المجيد 2025.

وأرسلت وزارة العمل، كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري، والتي نصت على منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2025 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل فى هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.

وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط، شركاء الوطن، بمناسبة احتفالاتهم بـ عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يُرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا باعتبار يوم الثلاثاء، 7 يناير 2025، إجازة عيد الميلاد المجيد 2025 وهى مدفوعة الأجر، لافتًا إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة

أجمل رسائل التهنئة بعيد الميلاد

- في هذا العيد المجيد، أتمنى لك أيامًا سعيدة مليئة بالحب والسلام. شكرًا لكونك دائمًا صديقًا رائعًا.

- إلى إخوتي الأعزاء، عيد ميلاد مجيد سعيد! أتمنى أن يجلب هذا العيد الفرح والبركة لعائلتنا الجميلة.

- إلى أعز الناس، أتمنى لكم عيد ميلاد مليئًا بالمحبة والفرح، ودائمًا نبقى معًا كعائلة واحدة.

- عيد ميلاد مجيد! أتمنى لك يومًا مليئًا بالسعادة والدفء.

- كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ودائمًا تكون أيامك مليئة بالنور.

- أطيب الأمنيات لك ولعائلتك في عيد الميلاد المجيد 2025.

- صديقي العزيز، عيد ميلاد مجيد سعيد عليك وعلى عائلتك. أتمنى أن يكون هذا العيد بداية لكل خير وفرح في حياتك. كل سنة وأنت طيب.

- أجمل لحظات العام هي التي نجتمع فيها مع من نحب. عيد ميلاد مجيد يا أعز الناس، ودائمًا تكون أيامك مليئة بالنور والفرح.

إجازات شهر يناير 2025

تصل إجازات شهر يناير 2025، لـ 10يومًا، من ضمنها الإجازات الأسبوعية، وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري، وجاءؤا كالتالي:

- عيد الميلاد المجيد: يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2025.

- عيد الشرطة وثورة 25 يناير، يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

العطلات الأسبوعية فى شهر يناير 2025

- الجمعة 3 يناير عطلة أسبوعية.

- السبت 4 يناير عطلة أسبوعية.

- الجمعة 10 يناير عطلة أسبوعية.

- السبت 11 يناير عطلة أسبوعية.

- الجمعة 17 يناير عطلة أسبوعية.

- السبت 18 يناير عطلة أسبوعية.

- الجمعة 24 يناير عطلة أسبوعية.

- السبت 25 يناير عطلة أسبوعية.

- الجمعة 31 يناير عطلة أسبوعية.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر 2025

- عيد الميلاد المجيد: يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير.

- يد الشرطة - وثورة 25 يناير: يوم السبت الموافق 25 يناير.

- عيد الفطر المبارك: يوم الأحد الموافق 30 مارس.

- إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الإثنين الموافق 31 مارس.

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين الموافق 21 أبريل.

- عيد تحرير سيناء: يوم الجمعة الموافق 25 أبريل.

- عيد العمال: يوم الخميس الموافق 1 مايو.

- يوم وقفة عرفات: يوم الخميس الموافق 5 يونيو.

- عيد الأضحى المبارك: يوم الجمعة الموافق 6 يونيو حتى يوم 9 يونيو.

- رأس السنة الهجرية: يوم الميس الموافق 26 يونيو.

- ثورة 30 يونيو: يوم الإثنين الموافق 30 يونيو.

- عيد الثورة: يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

- عيد المولد النبوى الشريف: يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر.

- عيد القوات المسلحة: يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر.