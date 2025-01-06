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الرياضة - 06:21 - «المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:21 - «المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - «المركزي المصري»: صافي احتياطي النقد الأجنبي تخطى حاجز 47 مليار دولار لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:21 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بحوالي 189 مليون دولار ليصل بنهاية ديسمبر 2024 إلى 47.109 مليار دولار، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى حتى الآن.

وأفاد البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الدولية في مصر، ارتفعت العام الماضي بنحو 11.89 مليار دولار، بنسبة زيادة تقارب 34%

وكشفت بيانات البنك المركزي أن أرصدة الذهب المدرجة في صافي الاحتياطيات الدولية بمصر بلغت 10.644 مليارات دولار في ديسمبر 2024، أيضًا سجلت أرصدة العملات التي تحتفظ بها البلاد في الاحتياطي حوالي 36.436 مليار دولار.

وسجلت حقوق السحب الخاصة بمصر لدى صندوق النقد الدولي في الاحتياطي الدولي حوالي 31 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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