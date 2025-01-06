الرياضة - 06:41 - سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. مفاجأة بعيار 21 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:41 مساءً - سعر الذهب اليوم.. واصل سعر الذهب تراجعه داخل محلات الصاغة بمصر، وذلك خلال التعاملات الختامية اليوم الإثنين 6 يناير 2025، إذ تراجع سعر الذهب عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر عند 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيها للشراء.

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سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 6 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4240 جنيها عيار 22 3912.75 جنيه 3886.75 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3710 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3180 جنيها عيار 14 2490 جنيها 2473.25 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2120 جنيها

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من التراجع داخل محلات الصاغة عند 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال التعاملات الختامية اليوم عند 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر بختام التعاملات عند 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2635.76 دولار للبيع، و 2635.49 دولار للشراء.