الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 07:00 مساءً - الأهلي، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة ، المقرر لها غدًا الثلاثاء فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مران الفريق غياب مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب تعرضه لوعكة صحية ونزله معوية أبعدته عن المران ومن المقرر أن يتم تحديد موقفه من مباراة الغد خلال الساعات القادمة.

كما وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به وذلك علي هامش مران الفريق اليوم.

كما غاب بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي عن مران الفريق الذي أقيم اليوم.

[[system-code:ad:autoads]

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.