مشاهير العرب - «جريمة السوبر ماركت».. مجدي الهواري يطرح بوستر إحدى قصص مسلسل «القصة الكاملة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:26 مساءً - كشف صناع مسلسل «القصة الكاملة» عن البوستر الرسمي لإحدى قصص المسلسل وجاء البوستر تحت عنوان «جريمة السوبر ماركت»، استعداد لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشر المنتج مجدي الهواري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة صور تجمعه بصناع مسلسل «القصة الكاملة» وعلق قائلا: «بسم الله أول السنة الجديدة وأول اجتماعات للقصة الكاملة في السنة الجديدة، قصة جريمة السوبر ماركت، للمؤلف عمرو سمير عاطف، والمخرج محمد كامل، ومجموعة العمل انتظروا المفاجآت».

تفاصيل مسلسل القصة الكاملة

يسجل مسلسل القصة الكاملة، أول تعاون بين المخرج هادي الباجوري والكاتب وصانع المحتوى سامح سند، ومن المقرر أن يقوم بإنتاج العمل، وهو عبارة عن حلقات درامية مستوحاة من قصص جرائم حقيقية وتدور أحداث الحكايات في إطار 10 حلقات، ويعملان حاليا على اختيار المخرجين المشاركين في العمل، وأبطال القصص المختلفة.

وشارك في تأليف الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة 10 مؤلفين وهم: «هاني سرحان، باسم شرف، إنجي علاء، محمد إسماعيل أمين، محمد سليمان عبد المالك، حاتم حافظ، محمد صلاح العزب، سمر طاهر، علاء حسن».

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحه عبر شاشات التلفزيون المختلفة أو المنصات الإلكترونية، خصوصا وأن هناك قطاعا كبيرا من الجمهور ينجذب إلى هذه النوعية من الأعمال التي تحاكي الواقع في إطار من الدراما والتشويق.