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تامر حبيب:"مجابش سيرتي"تصلح سيناريو فيلم ومفيش مشكلة أن أنغام تكون صوت مصر - أخبار كلمتك

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تامر حبيب:"مجابش سيرتي"تصلح سيناريو فيلم ومفيش مشكلة أن أنغام تكون صوت مصر - أخبار كلمتك

تامر حبيب:"مجابش سيرتي"تصلح سيناريو فيلم ومفيش مشكلة أن أنغام تكون صوت مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:25 مساءً - أكد السيناريست تامر حبيب أن المطربة أنغام لديها عدد من الأغاني تصلح لسيناريو فيلم سينمائي ومن أبرزها أغنية ماجبش سيرتي وغيرهم، مشيرا إلي أنه يتابع نجاحات أنغام منذ صغرها.

و أضاف تامر حبيب:" أنه ليس هناك مشكلة في أن أنغام تكون صوت مصر، مشيرا إلي أن مصر لها أصوات كثيرة تستحق اللقب مثل شيرين عبد الوهاب وغيرها مؤكدا أن هناك أصواتا كثيرة جيدة

و تابع بأنه يتمني أن يتعاون مع أنغام في عمل فني بالقريب العاجل

في هذا السياق، قالت الفنانة أنغام إن سعادتها لا توصف بنجاح ألبومها  الجديد “تيجي نسيب” مؤكدة أنها لمست نجاح الألبوم في الحفلات التى تحيها، مؤكدة أن الجمهور حفظ كلمات الأغاني بسرعة.

و أضافت أنغام خلال احتفالها بألبوم  تيجي نسيب إن نجاح الألبوم يعود إلي فريق العمل المبدعين وأنا صوتهم أنا كنت أغني إبداعهم مشيرة  إلي أنها أظهرت موهبة أكرم حسني في تأليف الأغاني، بجانب أنه ممثل كبير، مضيفة أن التجربة كانت صعبة بس هتوصل للجيل الحالي بسرعة.

وعلى جانب آخر، خطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد  تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبري  

وشهدت احتفالية  أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافعا للجمهور علي المطربة التي  حرصت علي تقبيلهم  أثناء تواجدها علي الريد كاربت.

انطلق منذ قليل حفل احتفال أنغام بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب في أحد المولات الكبري بمدينة الشيخ زايد.

وكان أول الحضور الشاعر الغنائي أمير طعمة وزوجته والموزع الموسيقي حسن الشافعي  ، بالإضافة إلي حضور الإعلامية لميس الحديدي

ألبوم أنغام “تيجي نسيب” 
 

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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