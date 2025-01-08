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الرياضة - 11:26 - سماع أصوات إطلاق رصاص.. القوات التشادية تتصدى لهجوم على القصر الرئاسي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:26 - سماع أصوات إطلاق رصاص.. القوات التشادية تتصدى لهجوم على القصر الرئاسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:26 - سماع أصوات إطلاق رصاص.. القوات التشادية تتصدى لهجوم على القصر الرئاسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:26 مساءً - أفادت أنباء بسماع صوت إطلاق نار كثيف مساء الأربعاء، بالقرب من القصر الرئاسي في وسط عاصمة تشاد نجامينا، بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال مصدر أمني تشادي للوكالة تزامنا مع تواصل إطلاق النار، إن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي. ولم تدل السلطات بأي تصريح.

وأضافت المصادر أن رئيس تشاد كان داخل القصر الرئاسي وقت هجوم "بوكو حرام".

في موازاة ذلك قال مصدر مقرب من رئيس تشاد، إن الوضع في العاصمة تحت السيطرة بعد صد هجوم لـ "بوكو حرام".

وأوضح أن القوات التشادية تصدت للهجوم على القصر الرئاسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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