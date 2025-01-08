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كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول - أخبار كلمتك

كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 11:20 مساءً - كأس كاراباو، انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول وتوتنهام هوتسبير، بتعادل الفريقين سلبيا، في المباراة التي تجمعهما على ملعب توتنهام، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية "كأس كاراباو".

بدأت المباراة بتألق من لاعبي توتنهام الذين أضاعوا فرصة هدف محقق في الدقيقة السادسة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس ببراعة شديدة وأنقذ مرماه.

كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول
كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول

وفي الدقيقة السابعة توقفت المباراة بسبب إصابة رودريجو بينتانكور لاعب توتنهام هوتسبر، ليغادر الأخير المباراة محمولا بعدما فقد الوعي، وبحل بدلا منه برينان جونسون.

كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول
كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول

وفي الدقيقة 24، أطلق محمد صلاح تصويبة خطيرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس توتنهام. 

كأس كاراباو، تعادل سلبي بين ليفربول وتوتنهام في الشوط الأول

وفي الدقيقة 28، توقفت المباراة مجددا بسبب إصابة جاريل كوانساه لاعب ليفربول، ليغادر ملعب المباراة ويشارك بدلا منه واتارو إندو.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين، ليتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتأهل ليفربول إلى دور نصف النهائي، وذلك عقب فوزه على نظيره ساوثهامبتون بنتيجة 2/1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “سانت ميري”، بينما تأهل توتنهام هوتسبير إلى الدور ذاته، بعد أن فاز بنتيجة 4/3 على مانشستر يونايتد في منافسات دور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن مواجهة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي كأس كاراباو، ستقام على ملعب "أنفيلد"، يوم 6 فبراير من الشهر المقبل.

 

تشكيل ليفربول اليوم أمام توتنهام في كأس كاراباو

شهد تشكيل ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر بالتشكيل الأساسي للريدز والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، محمد صلاح، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على دكة بدلاء ليفربول ضد توتنهام في كأس كاراباو كلا من كيليهر، واتارو اندو، داروين نونيز، كييزا، هارفي إليوت، لويس دياز، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، ترينت ألكسندر أرنولد.

 

تاريخ مواجهات توتنهام ضد ليفربول 
 

المباريات: 189 مباراة 

فوز نادي ليفربول:  91 مباراة 

فوز توتنهام: 51 مباراة 

تعادل: 47 مباراة 

أهداف ليفربول أمام توتنهام: 306 هدفا 

أهداف توتنهام أمام ليفربول:  224

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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