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الرياضة - 11:41 - لماذا أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب قناة الجزيرة؟.. التفاصيل كاملة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:41 - لماذا أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب قناة الجزيرة؟.. التفاصيل كاملة - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - لماذا أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب قناة الجزيرة؟.. التفاصيل كاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 11:41 صباحاً - أعلنت السلطة الفلسطينية، وقف بث قناة «الجزيرة»، وتجميد نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، متّهمة الشبكة التلفزيونية القطرية بـ«التحريض على الفتنة» و«التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي».

وجاء بيان السلطة الفلسطينية كالآتي:

قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها.

ويأتي هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي.

وأدانت كل من «حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي» بقرار السلطة الفلسطينية بوقف بث قناة الجزيرة، في إشارة إلى أن إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه.

ماذا يحدث في جنين

تصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة بين القناة القطرية والسلطة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمود عباس، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمجموعات المسلحة في جنين.

رد قناة الجزيرة

وفي أواخر ديسمبر، استنكرت الجزيرة ما قالت إنها حملة تحريضية تقوم بها حركة فتح ضد الشبكة في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت في بيان إن قناة الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين.

الجانب الآخر

يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد أكثر من ثلاثة أشهر على قيام القوات الإسرائيلية بدهم مكتب الشبكة في رام الله.

وسبق أن قررت إسرائيل في مايو الماضي حظر بث الجزيرة في الدولة العبرية وإغلاق مكاتبها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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