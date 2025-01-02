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الزمالك يكشف موقف تجديد عقد دونجا - أخبار كلمتك

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الزمالك يكشف موقف تجديد عقد دونجا - أخبار كلمتك

الزمالك يكشف موقف تجديد عقد دونجا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 12:00 مساءً - كشف مصدر بنادي الزمالك، آخر تطورات تجديد تعاقد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر: ستكون هناك جلسة مع كل اللاعبين الذين سينتهي عقودهم مع نادي الزمالك ومن ضمنهم دونجا لبحث تجديد التعاقد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

 تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للمصري البورسعيدي 

واستأنف الزمالك تدريباته أمس الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير المقبل باستاد الجيش في برج العرب.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66.

سجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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