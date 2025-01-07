رئاسة الوزرء تجيب على تساؤلات تطبيق تليفوني.. «إنفوجراف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:11 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر فيسبوك، عن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول، وذلك حسبما وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.

وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن فرض الضرائب لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة دخل 321 مواطنًا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة، وقد تم إعفاء 305 منهم لحملهم هاتفًا واحدًا فقط، بينما فُرضت الضرائب على الآخرين لحملهم أكثر من جهاز.

والجدير بالذكر أن، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة، وأجاب تنظيم الاتصالات على جميع التساؤلات الخاصة بتشغيل الهاتف المحمول.