دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رئاسة الوزرء تجيب على تساؤلات تطبيق تليفوني.. «إنفوجراف» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئاسة الوزرء تجيب على تساؤلات تطبيق تليفوني.. «إنفوجراف» - أخبار كلمتك

رئاسة الوزرء تجيب على تساؤلات تطبيق تليفوني.. «إنفوجراف» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:11 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر فيسبوك، عن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول، وذلك حسبما وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة

وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهاتف المحمول.

وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن فرض الضرائب لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة دخل 321 مواطنًا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة، وقد تم إعفاء 305 منهم لحملهم هاتفًا واحدًا فقط، بينما فُرضت الضرائب على الآخرين لحملهم أكثر من جهاز.

والجدير بالذكر أن، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوضح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة، وأجاب تنظيم الاتصالات على جميع التساؤلات الخاصة بتشغيل الهاتف المحمول.

اقرأ أيضاً
«المشاط» إدراج بيانات 12 مشروع وكالة وبرنامج أممي بالمنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات AIMS

آثار سوهاج تعلن بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية لتذاكر دخول المناطق الأثرية

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع فريق عمل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق