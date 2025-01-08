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الرياضة - 03:31 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:31 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:31 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:31 مساءً - سعر الذهب بالمصنعية.. استقر سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، في محلات الصاغة المختلفة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع استقرار الذهب بمختلف أعيرته في سوق الصاغة

سعر الذهب اليوم

تستعرض كلمتك لزوارها ومتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4335.75 جنيه للبيع، و 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3978.5 جنيهًا للبيع، و 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3802 جنيهًا للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3264.25 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2550 جنيه للبيع، و 2483.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2192.75 جنيه للبيع، و 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1657.25 جنيه للبيع، و 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 30000 جنيهًا للبيع، و 29800 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2649.79 دولار للبيع، و 2649.52 دولار للشراء.

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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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