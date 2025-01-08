الرياضة - 03:31 - سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:31 مساءً - سعر الذهب بالمصنعية.. استقر سعر الذهب بالمصنعية والدمغة، في محلات الصاغة المختلفة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع استقرار الذهب بمختلف أعيرته في سوق الصاغة

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4335.75 جنيه للبيع، و 4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3978.5 جنيهًا للبيع، و 3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3802 جنيهًا للبيع، و 3725 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 3264.25 جنيه للبيع، و 3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 2550 جنيه للبيع، و 2483.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 2192.75 جنيه للبيع، و 2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر نحو 1657.25 جنيه للبيع، و 1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 30000 جنيهًا للبيع، و 29800 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2649.79 دولار للبيع، و 2649.52 دولار للشراء.