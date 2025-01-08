الرياضة - 03:31 - بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزير الثقافة يكرم الفنان محمد منير في منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:31 مساءً - تغيب الفنان محمد منير، عن تكريمه في احتفالية يوم الثقافة المصرية، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إنه سيتم تقديم جائزة الفنان الكبير محمد منير في منزله، بسبب عدم قدرة الكينج على حضور احتفالية يوم الثقافة المصرية التي أقيمت اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق وزير الثقافة، حفل يوم الثقافة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قبل دقائق، وكرم خلاله عدد كبير من رموز مصر الإبداعية، في لمسة وفاء لمجموعة من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في 2024، بحضور أسرهم ومحبيهم.

حضر الاحتفالية الفنان حسين فهمي، رئيس الأوبرا د.لمياء زايد، الإعلامية منى الشاذلي، تامر عبد المنعم، وليد الحلفاوي نجل الراحل نبيل الحلفاوي، عمر حسن يوسف نجل الراحل حسن يوسف، دينا مصطفى فهمي، المطرب مصطفى كامل.

وتضمنت الاحتفالية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: «الفنان حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني».