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الحكومة توافق على مشروع قرار رئاسي للتعاون البحري بين مصر وسلطنة عمان - أخبار كلمتك

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الحكومة توافق على مشروع قرار رئاسي للتعاون البحري بين مصر وسلطنة عمان - أخبار كلمتك

الحكومة توافق على مشروع قرار رئاسي للتعاون البحري بين مصر وسلطنة عمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:30 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن "اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ" بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان. 


وتم التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لسلطنة عُمان عام 2022، وتستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم وتنسيق العلاقات والأنشطة البحرية، مع إزالة العوائق التي تؤثر على تنمية النشاط البحري والنقل متعدد الوسائط والأنشطة اللوجيستية، وكذا تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال إدارة وتشغيل المواني وصيانة وإصلاح السفن.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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