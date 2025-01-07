قيادي بـ «مستقبل وطن»: مصر أرض السلام والمحبة والمسلمين والأقباط درع الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:31 مساءً - قال المهندس محمد الرهوان، أمين مساعد تنظيم حزب «مستقبل وطن» بالقاهرة، إن مصر تعيش أزهى عصور المحبة والسلام والاستقرار والأمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مشاركة الرئيس السيسي في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة رسالة للعالم أجمع على روح المحبة التي يعيشها المصريين، فضلا عن أنها تعبر عن ريادة الدولة المصرية في ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي بين جميع أبنائها، مهما اختلفت عقائدهم وثقافاتهم.

وأضاف «الرهوان»، في بيان على هامش احتفال قيادات الحزب بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارمينا بفم الخليج بالسيدة زينب مع أقرانهم الأقباط للتأكيد على وحدة نسيج الأمة المصرية وقوى وترابط نسيج المجتمع المصري على مر العصور، أن حضور الرئيس السيسي المتكرر قداس عيد الميلاد لتهنئة الإخوة الأقباط يعكس بكل تأكيد التزام القيادة السياسية بدعم مبدأ الوحدة الوطنية كركيزة أساسية لاستقرار الدولة المصرية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي خلال القداس ورسائله بمثابة دعوة وطنية لتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة التحديات التي تسعى لزعزعة وحدة المصريين وبث الفرقة بينهم.

وأوضح أمين مساعد تنظيم حزب «مستقبل وطن» بالقاهرة، أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي نجحت في تقديم نموذج فريد في التعايش المشترك الذي يعكس عمق العلاقات الإنسانية التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مائدة وطنية واحدة، مشيرا إلى أن حضور الرئيس السيسي الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يعكس روح المحبة والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري، بما يجعل من مصر رمزًا للسلام والأمان والاستقرار.

ولفت إلى ترحيب الإخوة الأقباط وكبار رجال الدين المسيحي والقس بيجول فهمي راعي الكنيسة بوفد الحزب، مؤكدين على وقوفهم صفًا واحدًا مسلمين وأقباط خلف القيادة السياسية لمواجهة أي تحديات تحدق بالوطن الذي يحيا فيه جميع المصريين بأمان تحت راية المواطنة بعد ثورة 30 يونيو.