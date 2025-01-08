مشاهير العرب - ياسمينا العبد تكشف كواليس مشاهدها في مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:16 مساءً - شاركت الفنانة ياسمينا العبد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كواليس مشاهدها مسلسل «موضوع عائلي 3، اليوم الأربعاء، وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه عرض الحلقات الأولى.

وأظهرت كواليس «موضوزع عائلي 3 تعاون ياسمينا العبد معه نجوم العمل الدرامي في عدد كبير من المشاهد، حيث تظهر بشخصية تدعى شيماء من منطقة شعبية تواجه الكثير من الخلافات مع عائلة «إبراهيم» ماجد الكدواني.

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ويأتي موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث بشكل حصري على منصة شاهد VIP ويعرض حلقتين كل يوم خميس في تمام الساعة 11 مساءً.

و عرضت أولى حلقاته يوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر الجاري 2024، حيث يُعرض المسلسل بشكل حصري عبر منصة شاهد VIP.

قصة مسلسل موضوع عائلي

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

يجسد بطولة مسلسل موضوع عائلي 3: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.