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الحكومة تقرر سك عملات معدنية احتفالًا بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

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الحكومة تقرر سك عملات معدنية احتفالًا بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

الحكومة تقرر سك عملات معدنية احتفالًا بعيد الشرطة الـ73 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:10 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية (مصلحة الخزانة العامة وسك العملة) بسك 3 ملايين قرص من العملة المعدنية المتداولة فئة الجنيه الواحد، بمناسبة مرور 73 عامًا على عيد الشرطة المقرر الاحتفال به في 25 يناير 2025. 
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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