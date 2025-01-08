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مشاهير العرب - بعد عرضه.. يسرا اللوزي تروج لـ أول حلقتين من «سراب» | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد عرضه.. يسرا اللوزي تروج لـ أول حلقتين من «سراب» | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد عرضه.. يسرا اللوزي تروج لـ أول حلقتين من «سراب» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:36 مساءً - واصلت الفنانة يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الترويج لعرض حلقات أحدث مشاركتها في مسلسل «سراب» الذي يعرض عبر إحدى المنصات الرقمية حاليا، وذلك عقب عرض الحلقة الأولى والثانية التي تصدرت المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، شاركت يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» كواليس تصوير الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «سراب» بالتعاون مع النجم خالد النبوي، مشوقة الجمهور لها قائلة: «ما بين الحقيقة و الكدب، بدأت حكاية ملك، أول 3 حلقات من مسلسل "سراب" دلوقتي على tod.tv».

قصة مسلسل سراب

مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة «S Productions» منتج منفذ للعمل.

أبطال مسلسل سراب

يقوم ببطولة مسلسل سراب خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

برومو مسلسل سراب بطولة خالد النبوي

وفي وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب البرومو الرسمي للمسلسل لعرضه في يناير الجاري، وظهر من خلال البرومو الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا الزوجين طارق وملك اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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