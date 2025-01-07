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رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك اول من كشف نهب ٢٨ مليار ريال من قبل محافظ ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك اول من كشف نهب ٢٨ مليار ريال من قبل محافظ ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك اول من كشف نهب ٢٨ مليار ريال من قبل محافظ ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:27 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:موضوع الـ 28 مليار التي يتهم بها محافظ سابق ليست اول مرة تطرح ، الجديد هذه المرة انها وردت في تقرير النائب العام
واضاف: في مقابلة سابقة لرئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك في اكتوبر 2021 تطرق فيها الى الموضوع في حينه 
واختتم:في الاخير المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، والمحكمة وحدها من يحق لها ان تفصل في اي دعوى.
وخلال المقابلة اكد معين عبدالملك بانه تمت اقالة المحافظ على خلفية نهب ٢٨ مليار

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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