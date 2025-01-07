قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:موضوع الـ 28 مليار التي يتهم بها محافظ سابق ليست اول مرة تطرح ، الجديد هذه المرة انها وردت في تقرير النائب العام
واضاف: في مقابلة سابقة لرئيس الوزراء السابق الدكتور معين عبدالملك في اكتوبر 2021 تطرق فيها الى الموضوع في حينه
واختتم:في الاخير المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، والمحكمة وحدها من يحق لها ان تفصل في اي دعوى.
وخلال المقابلة اكد معين عبدالملك بانه تمت اقالة المحافظ على خلفية نهب ٢٨ مليار
رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك اول من كشف نهب ٢٨ مليار ريال من قبل محافظ ويكشف ماحدث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:27 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:موضوع الـ 28 مليار التي يتهم بها محافظ سابق ليست اول مرة تطرح ، الجديد هذه المرة انها وردت في تقرير النائب العام
قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:موضوع الـ 28 مليار التي يتهم بها محافظ سابق ليست اول مرة تطرح ، الجديد هذه المرة انها وردت في تقرير النائب العام
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