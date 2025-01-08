بن دغر يعلن موقفه من قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشان حضرموت - أخبار كلمتك

كتب رئيس مجلس الشورى احمد بن دغر مقالا جاء فيه:

قرارات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الوضع في حضرموت اتسمت بالجدية والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والعدالة، وعالجت قضايا كان ينبغي حلها منذ أن تحولت إلى مطالب شعبية، أرجو أن تجد الحلول طريقها للتنفيذ. وأن يستوعب الجميع الحاجة للحفاظ على مكانة الدولة، وأن تتفهم السلطات كل السلطات، أن موقف المواطن في حضرموت وفي عموم اليمن إزاءها يتوقف على حسن أدائها في خدمتة. وفي الأساس حفظ أمنه ورعاية مصالحه وحقوقه.

كما أرجو أن تعود الأمور إلى طبيعتها في حضرموت، فلم يعد هناك من سبب لاستمرار الخلاف والاختلاف، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، فقد دفعت حضرموت ثمنًا باهضًا لحالة اللاستقرار واللادولة، وأن يلمس المواطن في حضرموت خيرًا من خيراته التي يعيش فوقها، وأن ينعكس ذلك على الوضع العام في بلدنا اليمن، وذلك لضمان وحدة المجتمع والدولة، وكذا لدعم جهود الشرعية في المواجهة مع الحوثيين، فهم ودون غيرهم عدو المواطن والوطن وأن هزيمتهم واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والعادل هي مهمة كل اليمنيين في كل اليمن.