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بن دغر يعلن موقفه من قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشان حضرموت - أخبار كلمتك

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بن دغر يعلن موقفه من قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشان حضرموت - أخبار كلمتك

بن دغر يعلن موقفه من قرارات مجلس القيادة الرئاسي بشان حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:37 مساءً - كلمتك/خاص:

كتب رئيس مجلس الشورى احمد بن دغر مقالا جاء فيه:

قرارات مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة الوضع في حضرموت اتسمت بالجدية والشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والعدالة، وعالجت قضايا كان ينبغي حلها منذ أن تحولت إلى مطالب شعبية، أرجو أن تجد الحلول طريقها للتنفيذ. وأن يستوعب الجميع الحاجة للحفاظ على مكانة الدولة، وأن تتفهم السلطات كل السلطات، أن موقف المواطن في حضرموت وفي عموم اليمن إزاءها يتوقف على حسن أدائها في خدمتة. وفي الأساس حفظ أمنه ورعاية مصالحه وحقوقه.

كما أرجو أن تعود الأمور إلى طبيعتها في حضرموت، فلم يعد هناك من سبب لاستمرار الخلاف والاختلاف، وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع المحافظة، فقد دفعت حضرموت ثمنًا باهضًا لحالة اللاستقرار واللادولة، وأن يلمس المواطن في حضرموت خيرًا من خيراته التي يعيش فوقها، وأن ينعكس ذلك على الوضع العام في بلدنا اليمن، وذلك لضمان وحدة المجتمع والدولة، وكذا لدعم جهود الشرعية في المواجهة مع الحوثيين، فهم ودون  غيرهم عدو المواطن والوطن وأن هزيمتهم واستعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم والعادل هي مهمة كل اليمنيين في كل اليمن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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