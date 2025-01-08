غارات أمريكية بريطانية على مواقع حوثية في صنعاء وعمران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:40 مساءً - شنّت القوات الأمريكية والبريطانية، غارات على مواقع لجماعة "الحوثى" اليمنية، في محافظتي صنعاء (وسط اليمن) وعمران (شمال صنعاء).

العدوان الأمريكي البريطاني

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"الحوثيين "، بأن "العدوان الأمريكي البريطاني، استهدف بـ5 غارات مديرية حرف سفيان، وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان في العاصمة اليمنية صنعاء".

وأفاد مصدر في صنعاء لـ"سبوتنيك"، بأن قصفًا يُعتقد أن مقاتلات أمريكية وبريطانية، قد شنته، استهدف بغارتين معسكر جربان في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

وأضاف المصدر أن غارتين آخرتين طالتا مواقع للواء "29 ميكا" في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران.

من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها نفذت ضربات دقيقة على "منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض" تابعة لـ"الحوثيين " في اليمن، مؤكدة أن الجماعة "استخدمت هذه المرافق لشن هجمات على السفن الحربية وأخرى تجارية".

تنفيذ هجوم واسع على مواقع الحوثيين

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في 12 يناير 2024، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "الحوثيين "، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الغارات الجوية.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًالحوثيين " إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "الحوثيين " اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

تحالف عربي بقيادة السعودية

وتسيطر جماعة "الحوثي " اليمنية، منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.