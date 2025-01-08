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فرنسا: الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا - أخبار كلمتك

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فرنسا: الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا - أخبار كلمتك

فرنسا: الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:25 مساءً - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبا بعض العقوبات التي فرضها ضد سوريا، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها.

 الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا
 

وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة "فرنسا الدولية RFI" إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبا دون أن يحدد توقيتا محددا، مشيرا إلى أن رفع المزيد من العقوبات السياسية سيعتمد على كيفية تعامل القيادة السورية الجديدة مع عملية الانتقال.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل يوم 27 يناير.

أمريكا تبدأ في رفع العقوبات عن سوريا 

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.

ومطلع الأسبوع الجاري، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، التي لا تتوفر إلا لمدة ساعتين أو 3 ساعات يوميا في أغلب المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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