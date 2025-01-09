مشاهير العرب - «اكشف نظر».. محمد رمضان يهاجم متابعيه بعد تداول سقوطه من المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - محمد رمضان .. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يسقط من على المسرح، مما اضطر محمد رمضان للرد على هذه الشائعات التي جعلته في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

محمد رمضان

اضطر الفنان محمد رمضان على التعليق على فيديو، تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات تناولت سقوط محمد رمضان من على خشبة المسرح أثناء أحد استعراضاته الغنائية الراقصة

وظهر في الفيديو مغنٍّ أسمر البشرة وقد بدا بمظهر شديد الشبه بالفنان المصريّ رمضان، مما دفع الجمهور إلى الظنّ بأنه رمضان نفسه، لا سيما أن اللقطات المصوّرة ترافقت مع أغنية «أنا البلد».

محمد رمضان يرد على شائعات سقوطه

نشر الفنان محمد رمضان صورة للمطرب الذي سقط من على المسرح، عبر خاصية أستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسخر من الجمهور وعلق قائلا: «اللي افتكر أن ده انا يكشف نظر في أسرع وقت».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

مسابقات الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وأعلن من خلاله فوز 3 من متابعيه بالمسابقة قائلا: «سؤال المليون جنيه في 3 كسبوا في بوست امبارح باقي لسة 7 هنختار منهم النهاردة».

وأضاف: «هنعلن عن أسماء الـ 10 كسبانين نهاية المسابقة.. اختار اسم أغنيتي القادمة الصحيح (سهران ع النيل- باقي ايه- قطتي مابتخربش- البابا راجع- هتجيلي- صحابي عزموني)؟! لكل واحد تعليق واحد فقط».

وكان «رمضان» قدم سؤال عن مسابقته الجديدة، قائلا: اكتب اسم أغنيتي القادمة.. والجائزة مليون جنيه عشان السؤال ده أسهل بكتير وهختار 10 من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي أعلن فيها الفنان محمد رمضان عن مسابقة فقد أعلن عن مسابقة كانت تحمل اسم «أنا البلد»، ومن يجد الإجابة الصحيحة سيحصل على 5 ملايين جنيه، وكان هناك أكثر من شخص خمنوا الإجابة الصحيحة، لكنه أعلن عدم فوز أحد.

وبعدها قرر رمضان أن يطلق مسابقة ثانية، ويقلل المبلغ إلى 4 ملايين جنيه، وتساءل إلى من يوجه أغنية أنا البلد، لكنه أيضا أعلن عدم فوز أحد، وهذا الأمر أحدث حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره، وبدأ التشكيك في مسابقاته، فهناك من قال إن رمضان تجاهل الإجابات الصحيحة، لأنّ المبلغ كبير، وهناك من ظن أنه لم يرَ الإجابات الصحيحة.