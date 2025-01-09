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مشاهير العرب - «اكشف نظر».. محمد رمضان يهاجم متابعيه بعد تداول سقوطه من المسرح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «اكشف نظر».. محمد رمضان يهاجم متابعيه بعد تداول سقوطه من المسرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «اكشف نظر».. محمد رمضان يهاجم متابعيه بعد تداول سقوطه من المسرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 02:25 مساءً - محمد رمضان .. تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يسقط من على المسرح، مما اضطر محمد رمضان للرد على هذه الشائعات التي جعلته في صدارة التريند خلال الساعات الماضية.

محمد رمضان

اضطر الفنان محمد رمضان على التعليق على فيديو، تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بتعليقات تناولت سقوط محمد رمضان من على خشبة المسرح أثناء أحد استعراضاته الغنائية الراقصة

محمد رمضان
محمد رمضان

وظهر في الفيديو مغنٍّ أسمر البشرة وقد بدا بمظهر شديد الشبه بالفنان المصريّ رمضان، مما دفع الجمهور إلى الظنّ بأنه رمضان نفسه، لا سيما أن اللقطات المصوّرة ترافقت مع أغنية «أنا البلد».

محمد رمضان ينعي والدة محمد الخامس

محمد رمضان يرد على شائعات سقوطه

نشر الفنان محمد رمضان صورة للمطرب الذي سقط من على المسرح، عبر خاصية أستوري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسخر من الجمهور وعلق قائلا: «اللي افتكر أن ده انا يكشف نظر في أسرع وقت».

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آخر أعمال الفنان محمد رمضان

الجدير بالذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية انا البلد على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية، من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

محمد رمضان

مسابقات الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وأعلن من خلاله فوز 3 من متابعيه بالمسابقة قائلا: «سؤال المليون جنيه في 3 كسبوا في بوست امبارح باقي لسة 7 هنختار منهم النهاردة».

محمد رمضان في فيلم ع الزيرو

وأضاف: «هنعلن عن أسماء الـ 10 كسبانين نهاية المسابقة.. اختار اسم أغنيتي القادمة الصحيح (سهران ع النيل- باقي ايه- قطتي مابتخربش- البابا راجع- هتجيلي- صحابي عزموني)؟! لكل واحد تعليق واحد فقط».

وكان «رمضان» قدم سؤال عن مسابقته الجديدة، قائلا: اكتب اسم أغنيتي القادمة.. والجائزة مليون جنيه عشان السؤال ده أسهل بكتير وهختار 10 من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي.

محمد رمضان جعفر العمدة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي أعلن فيها الفنان محمد رمضان عن مسابقة فقد أعلن عن مسابقة كانت تحمل اسم «أنا البلد»، ومن يجد الإجابة الصحيحة سيحصل على 5 ملايين جنيه، وكان هناك أكثر من شخص خمنوا الإجابة الصحيحة، لكنه أعلن عدم فوز أحد.

محمد رمضان جعفر العمدة

وبعدها قرر رمضان أن يطلق مسابقة ثانية، ويقلل المبلغ إلى 4 ملايين جنيه، وتساءل إلى من يوجه أغنية أنا البلد، لكنه أيضا أعلن عدم فوز أحد، وهذا الأمر أحدث حالة كبيرة من الجدل بين جمهوره، وبدأ التشكيك في مسابقاته، فهناك من قال إن رمضان تجاهل الإجابات الصحيحة، لأنّ المبلغ كبير، وهناك من ظن أنه لم يرَ الإجابات الصحيحة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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