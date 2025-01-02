الرياضة - 11:41 - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 11:41 صباحاً - موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025.. للعاملين والموظفين في قطاعات الدولة المختلفة بحسب ما أعلنته وزارة المالية، لذلك يرغب العديد من المواطنين في معرفة مواعيد صرف المرتبات وقيمتها بحسب كل شريحة.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، وأماكن الصرف، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة وللمزيد من المتابعة اضغط هنـــا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025، على أن تبدأ اعتبارًا من يوم22 يناير 2025، ولمدة 5 أيام متتالية وذلك للموظفين والعاملين في الدولة، فيما تُصرف المتأخرات أيام 5-6-8-9 من ذات الشهر.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 2025

وأتاحت وزارة المالية العديد من الأماكن أمام موظفي الدولة لصرف مرتبات شهر يناير 2025 من خلالها والتي تأتي كالتالي: فروع البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر يناير 2025

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي درجة المدير العام:9200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات شهر يناير 2025 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2025

- الأربعاء 22 يناير: تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الخميس 23 يناير: صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».