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إجمالي إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد بعد أول 6 أيام عرض - أخبار كلمتك

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إجمالي إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد بعد أول 6 أيام عرض - أخبار كلمتك

إجمالي إيرادات فيلم الدشاش لـ محمد سعد بعد أول 6 أيام عرض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً -  عاد النجم الكبير محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.

وجنى فيلم الدشاش ايرادات وصل إجماليها لـ 13 مليونا و600 ألف جنيه مصري خلال 6 أيام فقط.

 

أسباب تربع الدشاش على البوكس أوفيس

 واستطاع محمد سعد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، أن يخطف الأنظار منذ طرح البرومو والأغنية الترويجية للعمل وصولا لتصدره شباك التذاكر بمختلف سينمات مصر في أول أيام عرضه، وأزاح أفلام الأعلى إيرادًا مثل؛ الحريفة، و"الهوى سلطان" و"الهنا اللي أنا فيه"، متصدرا البوكس أوفيس المصري.

“كلمتك” تستعرض 5 أسباب جعلت من محمد سعد يعيد أمجاد تحطيم البوكس أوفيس المصري عقب تجاربه الشهيرة كـ اللمبي وتتح.

  • تعطش جمهور محمد سعد - وهم كُثيرون - لأعماله السينمائية التي تمزج بين الأداء الفني الراقي، الذي يدل على موهبة كبيرة، والكوميديا المحببة للكثيرين.
  • ثانيا من أبرز الأسباب الرئيسية وراء نجاح “الدشاش”، خروج محمد سعد عن عباءة اللمبي وبوحة وفكرة "الكاركتر" الواحد، بل قرر سعد أن يمزج ما بين الأداء الدرامي والكوميدي والأكشن والرومانسي، بعيدًا عن مبالغة الشخصيات الصعبة الذي كان يقدمها كثيرًا.
  • كذلك كان السبب في تصدر الدشاش لـ محمد سعد البوكس أوفيس المصري كونه أخذ في الاعتبار آراء النقاد والجماهير التي أثنت على أدائه الجاد الذي قدمه في فيلم الكنز 1 و2 من خلال شخصية بشير، فقرر وللمرة الأولى محمد سعد أن يلتفت إلى ما يريد أن يراه عليه الجمهور ونفذه بالفعل.
  • ومن أبرز الأسباب وراء التألق والنجاح للدشاش، الثنائيات الفنية التي تملأه ومن أبرزها؛ ثنائية “محمد سعد وباسم سمرة”، وثنائية “ خالد الصاوي وأحمد الرافعي”، كذلك العناصر النسائية القوية؛ كـ زينة التي تعود للوقوف السينمائي أمام محمد سعد بعد مرور 19 عاما على تعاونهما بفيلم الكوميديا الشهير “بوشكاش”.
  • كما كان للمخرج المتألق سامح عبد العزيز وفريق الإنتاج والتأليف دورًا بارزًا في نجاح تجربة الدشاش في دور العرض السينمائي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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