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إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية إلى سوريا - أخبار كلمتك

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إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية إلى سوريا - أخبار كلمتك

إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً - أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، حسين بور فرزانه، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وجاهزية مؤسسة الطيران في بلاده لتسيير رحلات جوية إلى سوريا.

إيران تعلن استعدادها لتسيير رحلات جوية إلى سوريا

وتوقفت الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة في 8 من ديسمبر الماضي.

وقال بور فرزانه لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية "من أجل إعادة تشغيل الرحلات الجوية من إيران إلى سوريا، يجب إصدار خطاب وإذن من بلد الوجهة إلى منظمة الطيران الإيرانية".

موعد وعدد الرحلات

وأضاف "نحن في انتظار رسالة الجانب السوري لتحديد أيام وعدد الرحلات من إيران إلى سوريا".

وذكرت وسائل إعلام سورية أن مطار دمشق الدولي استؤنف تشغيله اليوم الثلاثاء أول رحلة خارجية مدنيّة قادمة من العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب دائرة مراقبة معلومات الطيران في دمشق، فإنّ المطار يستأنف خدمة الرحلات الجوية الدولية المنتظمة، مشيرةً إلى أنّ رفع القيود المفروضة سابقًا على الرحلات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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