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إصابة جندي إسرائيلي في اشتباك مع مسلح فلسطيني بالضفة الغربية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً -  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار الليلة الماضية مع مسلح من "حماس" في قرية طلوزة بالقرب من نابلس بالضفة الغربية.

 

إصابة جندي إسرائيلي باشتباك مع مسلح شمال الضفة الغربية

 ووفقا للاحتلال، قضت القوات على المسلح في قتال من مسافة قريبة، وصادرت بندقية هجومية من طراز AK.

كما تم اعتقال مشتبه به في القرية. وتم نقل الجندي، وهو جندي احتياط في الكتيبة 7037 التابعة للواء السامرة الإقليمي، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بشكل منفصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة بطائرة بدون طيار خلال الليل في بلدة طمون، في غور الأردن، وسط غارة لمكافحة الإرهاب على مستوى اللواء في المنطقة.

وادعى إن الغارة التي نفذتها  طائرة بدون طيار استهدفت مجموعة من الذين كانوا يطلقون النار على القوات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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