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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من المبعوث الفرنسي إلى لبنان - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من المبعوث الفرنسي إلى لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من المبعوث الفرنسي إلى لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:50 مساءً - تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من "جان إيف لودريان"، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان، تناول التطورات التي يشهدها لبنان،  فى ضوء قرب انعقاد جلسة البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد.

 ضرورة التوصل لتوافق لبناني

تناول الاتصال ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة التوصل لتوافق لبناني بملكية وطنية خالصة لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان ودون إملاءات خارجية. 

تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية

كما شدد وزير الخارجية على أهمية العمل على تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، منوهًا إلى أن مصر ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد الشقيق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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