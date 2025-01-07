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مشاهير العرب - موعد عرض فيلم 6 أيام» لـ آية سماحة وأحمد مالك - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض فيلم 6 أيام» لـ آية سماحة وأحمد مالك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض فيلم 6 أيام» لـ آية سماحة وأحمد مالك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:21 مساءً - فيلم 6 أيام.. تصدر فيلم 6 أيام تريند، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عقب ساعات من طرحه البرومو التشويقي للفيلم، المقرر عرضه قريباً.

موعد عرض فيلم 6 أيام

كشفت الشركة المنتجة للفيلم، عن موعد عرض فيلم 6 أيام في السينما، حيث إنه من المقرر طرح الفيلم يوم 15 يناير 2025 في مصر، بينما يُعرض في باقي الدول العربية يوم 16 يناير 2025.

فيلم 6 أيام

برومو فيلم 6 أيام

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين» التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

جاء في إعلان فيلم 6 أيام لـ أحمد مالك وآية سماحة، لقاء يجمع بين يوسف وعالية ويتحدثان عن ذكريات الطفولة ويحاول كل منهما التعرف على الآخر من جديد حيث إن يوسف أصبح طبيب وعالية أصبحت ثرية، وذلك بعد سنوات من قصة حبهما.

فيلم 6 أيام

ويكتشفان أن هناك اختلافات بينهما كبيرة وتنشأ بينهما العديد من الخلافات، ولكن هل تستمر قصة حبهما أم الابتعاد سيكون الخيار الأمثل لهما، هذا ما سنشاهده في الفيلم.

ويحمل فيلم 6 أيام العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.

فيلم 6 أيام
فيلم 6 أيام

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

البوستر التشويقي لفيلم 6 أيام

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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