الرياضة - 12:01 - البورصة المصرية تسجل ارتفاع في مؤشراتها بمستهل جلسات عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال أولى جلسات يوم الخميس 2 يناير 2025.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
مؤشر إيجي إكس 30
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 29916 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان
وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 37044 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي
وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13170 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 8207 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان
وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11305 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلامية
وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3106 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم «انترناشيونال بيزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة».
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