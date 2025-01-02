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رحلة صعود لـ أحمد مكي في "الغاوي" خلال رمضان 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - البورصة المصرية تسجل ارتفاع في مؤشراتها بمستهل جلسات عام 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - البورصة المصرية تسجل ارتفاع في مؤشراتها بمستهل جلسات عام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - البورصة المصرية تسجل ارتفاع في مؤشراتها بمستهل جلسات عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 مساءً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا خلال أولى جلسات يوم الخميس 2 يناير 2025.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 29916 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 37044 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13170 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 8207 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11305 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية

وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3106 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم «انترناشيونال بيزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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