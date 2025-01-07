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الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الأهلي وسموحة بعد 15 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:30 مساءً - الدوري المصري، يسيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة سموحة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.‏

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور.‏

خط الهجوم: وسام أبوعلي.‏

 وتأكد غياب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي عن رحلة الفريق إلى كوت ديفوار بعد غد الخميس لمواجهة ستاد أبيدجان السبت المقبل، بسبب استمرار إصابة اللاعب في الرباط الخارجي للركبة، حيث يحتاج اللاعب إلى أسبوعين على الأكثر لإعلان جاهزيته. 

 

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابت الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين بالتعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، والخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد بدوري أبطال إفريقيا. 

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة سموحة، وتأتي قائمة الغيابات علي النحو التالي: 

مصطفى مخلوف فني 

خالد عبد الفتاح إيقاف 

محمد هاني عدم جاهزية 

كريم فؤاد إصابة

عمر كمال عبد الواحد إصابة 

مصطفى أبو الخير فني

محمد عبد الله إصابة 

رضا سليم إصابة 

طاهر محمد طاهر إصابة 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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