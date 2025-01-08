الرياضة - 11:26 - «أستاذ تربوي» يشرح مميزات نظام «البكالوريا» بديل الثانوية العامة المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:26 مساءً - شرح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، مميزات نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة المقرر تطبيقه مطلع العام المقبل، بعد موافقة مجلس النواب عليه وجاءت مميزات نظام «البكالوريا» على النحو الآتي:

التركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل حيث تم إدخال «مادة البرمجة وإدارة الأعمال والمحاسبة».

يعمل نظام البكالوريا على قصر عدد المواد وتقسيم الدراسة على عامين، يخفف ضغوط الدروس الخصوصية ويتيح للطالب التعمق والتركيز في المواد.

يتيح نظام البكالوريا فرصة تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، والسماح بالاعتراف الدولي بشهادة الثانوية العامة المصرية.

يتيح النظام الجديد بديل الثانوية العامة «البكالوريا» دراسة مستويات متقدمة من بعض المواد مثل: «الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الاقتصاد، الأحياء، الجغرافيا».

يوفر نظام البكالوريا تعدد فرص التقييم من خلال التقييم المستمر، وإتاحة فرص للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه.

يوفر 4 مسارات وليس علمي وأدبي فقط، وهي: «الطلب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الآداب والفنون»، حيث تتيح تلك المسارات فرص لاختيار الطالب ما يتوافق مع ميوله وقدراته.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، تفاصيل نظام البكالوريا المصرية والمقرر أن يحل محل «الثانوية العامة»، ويُطبق على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل، حيث يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير النظام التعليمي ومواكبة التطورات العالمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، مع التقييم المستمر، وتقسيم المواد على عامين، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

تفاصيل نظام البكالوريا

ويتكون نظام البكالوريا من مرحلتين أساسيتين، وهما المرحلة التمهيدية الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية الصفين الثاني والثالث الثانوي، وتضم المرحلة التمهيدية عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، مثل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

وعن المرحلة الرئيسة «الصف الثاني الثانوي»، فتضم مواد أساسية في جميع التخصصات تتضمن مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى المواد التخصصية «يختار منها الطالب مادة واحدة» وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الرياضيات - الفيزياء»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات مستوي رفيع» و«الفيزياء مستوي رفيع»، والأعمال تشمل «الاقتصاد مستوى رفيع» الرياضيات، والآداب والفنون تشمل «جغرافيا مستوي رفيع» وإحصاء.

وبخصوص مواد المرحلة الرئيسية «الصف الثالث الثانوي» فتضم المواد الأساسية لجميع التخصصات مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل «الأحياء مستوي رفيع» و«الكيمياء مستوي رفيع»، والهندسة وعلوم الحساب تشمل «الرياضيات مستوي رفيع» و«الفيزياء مستوي رفيع»، والأعمال تشمل «الاقتصاد مستوي رفيع» الرياضيات، والآداب والفنون تشمل «جغرافيا مستوي رفيع» وإحصاء.

التعليم: نظام البكالوريا سيتم مناقشته في حوار مجتمعي أولًا ومن ثم عرضه على البرلمان

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نظام البكالوريا الجديد و المقرر أن يحل بديلًا عن الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه يوجد تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وذلك بغرض تخفيف العبء على الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الهدف من النظام الجديد ليس الحفظ والتلقين، حيث يحق للطالب دراسة المواد التخصصية التي يريدها، والتي تشمل أقسام: «الطلب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الآداب والفنون».

وأكد «زلطة»، أن مقترح نظام البكالوريا المصرية، سيتم مناقشته عبر حوار مجتمعي أولًا ومن ثم سيعرض على البرلمان من أجل الموافقة النهائية.