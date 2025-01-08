وزارة العدل تُكرّم موظفيها المتميزين للعام 2024م - أخبار كلمتك

كرمت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، موظفيها المتميزين للعام 2024م .

وفي الحفل الذي حضره عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور نضال شيخ، وعدد من قيادات الوزارة، أوضح وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق، القاضي عبد الكريم باعباد، أن الوزارة تسعى من خلال هذا التكريم إلى تشجيع الموظفين وبث روح التنافس الإيجابي بينهم، لحثهم على بذل المزيد من الجهود في العمل..مؤكدًا أهمية مواصلة العطاء والإنجاز في العام 2025م لاستكمال النجاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.

بدوه أشار وكيل الوزارة للقطاع المالي والإداري، القاضي طارق العزاني، إلى أن التكريم سيشمل جميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة..موضحًا أنه يجري التنسيق مع رؤساء محاكم الاستئناف لتنظيم فعاليات تكريمية في كل محافظة.

وتخلل الحفل تكريم وكيل وزارة العدل لقطاع التخطيط والبنية التحتية علي محمد مديد، ورئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي الدكتور نبيل المنحمي، ومدير المركز الوطني للطب الشرعي القاضي صالح باشافعي، ومستشاري الوزير الدكتور مروان هائل، والدكتور رأفت الحناني، وعدد من الموظفين المتميزين بالدروع التكريمية والمكافآت العينية.