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رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية والذكاء الاصطناعي يقودان الجامعة نحو المستقبل - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية والذكاء الاصطناعي يقودان الجامعة نحو المستقبل - أخبار كلمتك

رئيس جامعة كفر الشيخ: المدينة الطبية والذكاء الاصطناعي يقودان الجامعة نحو المستقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 06:26 مساءً - أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تشهد طفرة كبيرة في مختلف المجالات، خاصة في مجال البحث العلمي والابتكار.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ لـ كلمتك، أن المدينة الطبية التي يتم العمل على استكمالها تمثل «حلمًا يتحقق لخدمة المجتمع المحلي والإقليمي"، مشيرًا إلى أنها ستضع الجامعة في مصاف المؤسسات الصحية الرائدة، وتدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

وأضاف دسوقي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بـالبحث العلمي من خلال تطوير البنية التحتية للمعامل وربط الأبحاث باحتياجات السوق المحلي والعالمي. وقال: "نسعى لجعل البحث العلمي وسيلة لحل مشكلات المجتمع وتعزيز الابتكار".

وفيما يتعلق بـالمجلات العلمية، أكد أن الجامعة تمتلك منصات علمية حصدت اعترافات دولية مرموقة، حيث أصبحت هذه المجلات نافذة لنشر الأبحاث المتميزة عالميًا، مما يعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التعليم والبحث العلمي بالجامعة، موضحًا: "التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أساس التعليم المستقبلي، ونعمل على تعزيز استخدامه في المجالات الطبية والهندسية".

وعن البرامج الأكاديمية، أوضح دسوقي أن الجامعة تسعى دائمًا للتميز من خلال تقديم برامج خاصة ومميزة تلبي احتياجات سوق العمل وتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة. وأضاف أن هذه البرامج تستهدف تأهيل الطلاب بمهارات متقدمة في مختلف التخصصات، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، مع تطوير المناهج لتواكب المعايير العالمية وتوفير بيئة تعليمية داعمة تشمل أحدث التقنيات والمعامل المتطورة.

وأشار أيضًا إلى أن الجامعة تهتم بتقديم برامج مدمجة تجمع بين أكثر من تخصص، بهدف تخريج كوادر قادرة على مواكبة التحديات المهنية المعاصرة.

وأكد أن هذه البرامج تمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي، حيث تدمج بين العلوم الأساسية والتطبيقات العملية، ما يتيح للطلاب فرصًا أكبر للتفوق الأكاديمي والاحتراف المهني.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ تصريحاته لـ"الأسبوع" بالتأكيد على أن الجامعة مستمرة في خطتها للتطوير والتحديث في جميع القطاعات، لتحقيق نقلة نوعية تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التعليم العالي في مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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