«المتحدث العسكري»: قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:46 مساءً - نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة «نبات البانجو وجوهر الحشيش» أثناء محاولة تهريبهم عبر الساحل الشرقي لخليج السويس.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر الحدودية للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية.
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