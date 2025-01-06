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تحصين 168 ألف رأس ماشية في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

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تحصين 168 ألف رأس ماشية في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

تحصين 168 ألف رأس ماشية في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:00 مساءً - حققت محافظة الجيزة إنجازًا كبيرًا بتحصين 168 ألف رأس ماشية ضد مجموعة من الأمراض الخطيرة، وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أهمية هذه الحملة في الحفاظ على  الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتوفير الرعاية اللازمة للثروة الحيوانية.

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تفاصيل الحملة

وشملت الحملة تحصين الماشية ضد عدد من الأمراض الخطيرة مثل الحمى القلاعية، والوادي المتصدع، والجلد العقدي، وجدري الضأن، والتسمم الدموي.
 

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة حملات توعية مكثفة للمربين حول أهمية التحصين وطرق الوقاية من الأمراض. كما تم إطلاق قوافل بيطرية لتقديم الخدمات البيطرية المجانية للمربين في القرى.
 

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كما تم سحب عينات من المزارع للتأكد من خلوها من إنفلونزا الطيور، وتحصين الطيور ضد هذا المرض، كما تم إجراء فحوصات للماشية لاكتشاف الأمراض الأخرى وعلاجها، وتقديم الدعم للمربين لتحسين سلالات الماشية وزيادة إنتاجيتها.


 وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية من خلال الوقاية من الأمراض المنتشرة، وزيادة الإنتاج من خلال تحسين صحة وسلامة الماشية، وتحسين الدخل للمربين من خلال زيادة إنتاجية الماشية وتحسين جودتها، وتوفير اللحوم الحمراء للمواطنين.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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