«مصطفى بكري» في عيد ميلاد الإمام الأكبر: عرفنا فضيلتك نصيرا للحق وما يجري في غزة من حرب إبادة خير دليل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:46 مساءً - تقدم الإعلامي عضو مجلس النواب مصطفى بكري بالتهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب في ذكرى ميلاده.

وكتب مصطفى بكري في تغريدة له على موقع " إكس"، "في ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الد كتور أحمد الطيب. أتقدم بالتهنئة إلى فضيلتك علما ونبراسا وعالما جليلا. نعتز بك وبمواقفك الثابتة والنبيلة".

وأضاف "عرفنا فضيلتك نصيرا للحق، ومايجري في غزة من حرب إبادة، هو خير دليل على ذلك. مدافعا عن وحدة الوطن ووحدة أبنائه. يفخر بك المصريون والعرب والمسلمون. كل عام وفضيلتك بألف خير. حفظك الله لنا، ومتعك بالصحة والعافية".