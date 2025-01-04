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ناقد: فيلم بضع ساعات فى يوم ما أفضل نهاية للموسم السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

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ناقد: فيلم بضع ساعات فى يوم ما أفضل نهاية للموسم السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

ناقد: فيلم بضع ساعات فى يوم ما أفضل نهاية للموسم السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:20 مساءً - صرح الناقد الفني الكبير محمود عبد الشكور عن إعجابه الشديد بفيلم “بضع ساعات فى يوم ما” الذي تم طرحه مؤخرًا بدور العرض السينمائي العربي ضمن موسم رأس السنة 2024\ 2025.

وقال عبد الشكور: أفضل نهاية للموسم السينمائي ٢٠٢٤ هذا الفيلم المدهش بحكاياته المتداخلة وبفكرته وبتفاصيله وبأداء ممثليه، ورغم صعوبة السرد كتابة وإخراجا ومونتاجا بهذه الطريقة، إلا أن الفيلم متماسك، وحافل بالمفاجآت.
 

متابعًا: لا أعرف لماذا لم يفكر صناع الفيلم في مشاركته في مهرجان مصري أو عربي، لأنه كان يصلح لذلك بامتياز، قبل عرضه التجاري أيضا، فيه كثير من الفن، وكثير من الحكايات الإنسانية التي قدمت بطريقة سلسة ومشوقة وجذابة، سواء في بناء،كل قصة، أو بناء ذروة ونهاية للفيلم كله، أو في تداخل الحكايات معا.

 

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

 

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكنَّ هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

فيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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