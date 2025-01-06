موعد توقف دوري الجمهورية للشباب استعدادا لمعسكر منتخب 2005| مستند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 06:00 مساءً - منتخب الشباب، أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005، يخطرها من خلالها بتوقف مسابقة الدوري بعد إنتهاء الجولة الثانية عشر يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، إستعدادا لمعسكر منتخب الشباب المقرر إنطلاقه بعدها بأيام قليلة في بداية تحضيراته لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

خطاب اتاد الكرة للأندية، كلمتك

حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه موعد أول معسكرات الفريق استعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عاما.

موعد معسكر منتخب الشباب مواليد 2005

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لكلمتك، أنه حدد الفترة 14 إلى 24 يناير الجاري موعدا لأول معسكرات منتخب الشباب مواليد 2005 إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة المقرر إقامتها بالمغرب.

وجاء في برنامج إعداد منتخب الشباب الذي تم تقديمه للمدير الفني لاتحاد الكرة علاء نبيل، انتظام الفريق في معسكر تدريبي مغلق خلال الفترة من 14 إلى 24 يناير المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر

منتخب مصر للشباب مواليد 2005، كلمتك

موقف المباريات الودية لمنتخب الشباب

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب الشباب اعتماد برنامج إعداد الفريق من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حتى يتم الإتفاق على المباريات الودية التي سيخوضها شباب الفراعنة خلال معسكراته القادمة، إستعدادا لبطولة أمم إفريقيا.

كوت ديفوار تستضيف أمم إفريقيا للشباب

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” دولة كوت ديفوار لتستضيف رسميا بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في نسختها القادمة 2025.

موعد بطولة أمم إفريقيا للشباب

وحدد كاف يوم 26 أبريل 2025 موعدا لمباراة افتتاح البطولة على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.

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