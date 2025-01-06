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الرياضة - 05:46 - «المتحدث العسكري»: إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - «المتحدث العسكري»: إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - «المتحدث العسكري»: إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 05:46 مساءً - وقعت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة الوطنية للإعلام وذلك في إطار دعم وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والجهات الإعلامية بالدولة حيث وقع البروتوكول اللواء أح طارق محمد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ممثلاً عن وزارة الدفاع و أحمد محمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأكد مدير إدارة الشئون المعنوية حرص القوات المسلحة على التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها الجهة الرائدة في العمل الإعلامي لتعزيز الوعى المجتمعي بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم التنمية الشاملة للدولة.

الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتعاون مع الهيئة ال
الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الشئون المعنوية للقوات المسلحة تتعاون مع الهيئة ال

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن البروتوكول يعد فرصة لتعميق وتعزيز علاقات التعاون مع القوات المسلحة، مشيداً بدور إدارة الشئون المعنوية في تنمية الوعى الوطني والتحصين المعرفي بكافة التحديات والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية.

ويهدف البروتوكول إلى مد أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة والهيئة الوطنية للإعلام في إطار تطوير منظومة الخدمات الإعلامية المقدمة في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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